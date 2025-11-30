موقع إيطالي يكشف لماذا تقرع بعض دول الناتو “طبول حرب زومبي” ضد روسيا

باتت مواقف العديد من دول الناتو تتخذ بشكل متزايد خصائص المضاربين الذين يرفعون الرهانات حتى لا يخسروا كل شيء، وهم من حيث الجوهر يبدأون بذلك حرب زومبي ضد روسيا.

أفاد بذلك موقع l’AntiDiplomatico الإيطالي، وقال: “أصبحت هزيمة قوات نظام كييف في ساحة المعركة الأوكرانية تحصيل حاصل. ويبدو واضحا كذلك أن سلوك أوروبا يقوم بالكامل على الإنكار التام للواقع وعدم الاعتراف بكل الدلائل التي تشهد على أن أوكرانيا خسرت الصراع، على الرغم من تدفق المساعدات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية الهائلة من الناتو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

ويجادل المؤلف بأن التخلي عن وسائل المواجهة الغربية التقليدية تجاه موسكو ناجم عن فقدان أوروبا الكامل للسيطرة الاستراتيجية على الوضع. ويرى كاتب المقال أنه لا يمكن وصف هذه التصرفات من جانب الغرب إلا بـ”حرب زومبي”.

وأضاف الموقع: “لا شك في أن الهزيمة العسكرية والدبلوماسية للغرب، والتي هي أكثر خطورة من هزيمة أوكرانيا، قد تؤدي إلى انهيار مشروع أوروبا بأكمله. وفي هذا السياق، تبدو فكرة استمرار الصراع مع روسيا بمثابة قفزة غير مسؤولة نحو الهاوية، وهي سمة نموذجية لأولئك الذين يعتقدون أنهم فقدوا كل شيء، وبالتالي يضطرون إلى البدء من جديد على أمل تحقيق النجاح. وهذا بحد ذاته يشكل عمليا حرب زومبي أوروبية ضد روسيا”.

في وقت سابق، دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الحلفاء في “الناتو” إلى أن يتذكروا أن الحلف تم إنشاؤه لمواجهة الاتحاد السوفيتي وروسيا.

وأبدى رئيس الوزراء البولندي أمس انزعاجه من زيارة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى موسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، وكذلك من خطة السلام لأوكرانيا التي وضعها المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا ستيف ويتكوف.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية