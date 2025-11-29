كشافةُ الإمامِ المهدي… جاهزيةٌ كشفيةٌ تعانقُ رسالةَ المحبّة في استقبالِ البابا في بيروت

تستكمل جمعية كشافة الإمام المهدي (عليه السلام) استعداداتها لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر على بوليفار الشهيد عماد مغنية في بيروت.

فمنذ أيام، انطلق التحضير في بيروت، حيث عمل القادة الكشفيون على تجهيز نقاط الاستقبال، توزيع المهام، إعداد المراسم الكشفية، وتدريب الفرق الموسيقية وحَمَلة الأعلام اللبنانية وأعلام الفاتيكان.

كما تم تنظيم حملات تنظيف على امتداد البوليفار، وتحضير لوحات ترحيبية وأشغال فنية من صنع الكشفيين تعكس قيم المحبة واحترام الأديان، إلى جانب تجهيز ساحات الانتظام والتجمع لضمان مشاركة آلاف العناصر بروح الانضباط والفرح الكشفي.

إن مشاركة كشافة الإمام المهدي عليه السلام في هذا الحدث الكبير في لبنان ينطلق من رسالتها ومفهومها للأخوة والعيش المشترك وخطوة تربوية تحمل بصمة كشفية عنوانها السلام والمحبة وخدمة المجتمع.

المصدر: موقع المنار