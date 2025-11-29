بلدية قلاوية تنظّم أيامًا صحية مجانية بالتعاون مع جهات طبية وإنسانية

واصلت بلدية قلاوية جهودها في تعزيز الرعاية الصحية لأهالي البلدة، حيث نظّمت خلال شهر تشرين الثاني أربعة أيام صحية مجانية في مستوصف البلدية، توزّعت على أربعة أسابيع متتالية. وتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، والهيئة الصحية الإسلامية، ومركز كاريتاس، والصليب الأحمر اللبناني، ومنظمة مالطا، ضمن إطار دعم الخدمات الطبية والاجتماعية للمواطنين.

وقد أتاحت هذه الأيام الصحية للأهالي الاستفادة من معاينات وخدمات طبية متنوّعة بشكل مجاني، ما أسهم في التخفيف من الأعباء الصحية والمعيشية عن أبناء البلدة.

وتوجّهت بلدية قلاوية بالشكر إلى الجهات الداعمة على تعاونها وتفانيها، مؤكدة استمرارها في رعاية المبادرات الصحية والاجتماعية التي تعزّز حضور الأهالي وتدعم صمودهم.

المصدر: جمعية العمل البلدي