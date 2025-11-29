برلين تنفي تقرير “الخطة السرية للحرب مع روسيا”

نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية، كريستيان نواك، ما ورد في تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر بعنوان “خطة ألمانيا السرية للحرب مع روسيا”.

وقالت نواك في تصريح إن الجيش الألماني “لم يُعِد أي خطة حرب مع روسيا”، مؤكدة أن ما يُعرف بخطة العمليات الألمانية (OPLAN DEU) ليست خطة موجهة ضد دولة بعينها، بل وثيقة شاملة تجمع بين عناصر الدفاع الوطني الألماني ومتطلبات دفاع حلف “الناتو” على الأراضي الألمانية، إضافة إلى التنسيق العسكري–المدني داخل البلاد.​

وأوضحت أن الوثيقة سرية ولا يمكن نشرها “لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي”، مضيفة أن ألمانيا، باعتبارها دولة عضوًا في حلف شمال الأطلسي، تشارك في إعداد خططه الدفاعية، غير أن خطة OPLAN DEU —المكوّنة من نحو 1400 صفحة— تبقى خطة وطنية ألمانية تُعنى بتنظيم الدفاع عن الأراضي الألمانية ودعم انتشار القوات الحليفة عند الحاجة.​

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد ذكرت، استنادًا إلى ما قالت إنه نسخة من الخطة، أن القوات الألمانية تعمل على تصور سيناريو لنشر ما يصل إلى 800 ألف جندي من قوات “الناتو” في الجهة الشرقية في حال اندلاع حرب مع روسيا، وأن اجتماعًا لعدد من كبار الضباط الألمان قبل نحو عامين ونصف وضع الأساس لهذه الخطة.

كما أشارت الصحيفة إلى تحديات تواجه ألمانيا في هذا السياق، بينها البيروقراطية، ومسائل التجنيد، وحماية البيانات، وضعف جاهزية البنية التحتية، إضافة إلى التهديدات المرتبطة بالاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة.​

وفي سياق متصل، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح في مقابلة سابقة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون بأن روسيا لا تعتزم مهاجمة دول “الناتو”، معتبرًا أن الحديث عن تهديد روسي “يُستخدم سياسيًا في الغرب لإلهاء الشعوب عن مشكلاتها الداخلية”.

كما أكد الكرملين أن روسيا لا تهدد أحدًا، لكنها لن تتجاهل أي خطوات ترى أنها قد تمسّ مصالحها، مشيرًا إلى زيادة نشاط حلف “الناتو” على حدودها الغربية خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: روسيا اليوم