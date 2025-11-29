عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025

العناوين
الأخبار:
- أوّل مواجهة على الأرض السورية: “بيت جن” تقلب حسابات العدو
- قاسم: سنردّ على اغتيال طبطبائي
- عن الكنيسة ودورها وموقفها عشية زيارة البابا
البناء:
- قاسم: وقف النار ثمرة فشل الاحتلال البري وبحث السلاح ضمن إستراتيجية الدفاع
- أول واجبات الحكومة الحماية والفشل فيها يسقط كلّ حقوقها فلترنا كيف تردع العدو
- الجبهة السورية تستعيد حضورها مصدر قلق للاحتلال بعملية منظمة في بيت جن
اللواء:
- لبنان يتطلع إلى فرصة السلام الآتي مع البابا غدًا
- إشادة أميركية بالجيش عشية تقرير حصر السلاح.. وحزب الله لردع “إسرائيل” بالعمل مع الدولة
الديار:
- تسريبات تهويلية متناقضة عن الحرب المقبلة.. والضحية المواطن
- قاسم يرفع السقف: سنردّ على اغتيال الطبطبائي
- جردة بإنجازات الجيش جنوبًا
- 100% من مياه الجنوب السوري بيد “إسرائيل”.. والقرى تحت التهديد
الجمهورية:
- لبنان يستقبل البابا غدًا: فرصة للتوحّد والتحصين والمبادرة الرئاسية قائمة.. واتّصالات تسابق التهويل
الاسرار
البناء:
خفايا
- تؤكد مصادر إعلامية تابعت تفاصيل المواجهة في بلدة بيت جن السورية بين جيش الاحتلال ومجموعة من الشباب المسلحين في البلدة أن وحدة القوات المحتلة التي قصدت البلدة لم تكن دورية عادية بل بهدف اعتقال عناصر تعتقد مخابرات الاحتلال أنها تشكّل مجموعة منظمة لمقاومة الاحتلال، وبالمقابل فإن المجموعة موجودة فعلًا ولا تزال تفاصيل تركيبتها وهويتها غير واضحة، رغم أن بيانًا صدر باسم المقاومة الإسلامية في سورية قبل أسبوع وتوعّد الاحتلال ببدء أعمال المقاومة قريبًا. وتقول المصادر إن المجموعة كانت بدأت تنظم حراسات سريّة ليليّة استعدادًا لأي عملية اقتحام “إسرائيلية” وعندما تمّ الاقتحام قام عناصر المجموعة الذين لم يطلهم الاعتقال بفتح النار على قوات الاحتلال واشتبكوا معها لعدة ساعات وأحرقوا إحدى آلياتها وقتلوا وجرحوا عددًا من عناصرها ما يؤكد أن ما جرى تمّ بشكل احترافيّ منظم وليس مجرد حادث، وهو بداية ظهور المقاومة السورية الجديدة التي سوف تكشف الأيام القادمة هويتها كمقاومة مركزيّة أو المقاومات اللامركزيّة.
كواليس
- طلبت سفارات غربية النص الكامل لحديث العميد نقولا ثابت قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني عن جهوزيّة الجيش للتصدّي لأي حرب تشنّها قوات الاحتلال عندما قال “إذا تعرّض لبنان لاعتداء، فالجيش جاهز للدفاع إذا أخذت الحكومة قرارًا ورقبتنا سدّادة”. وبعض السفارات طلبت توضيحات لكلام العميد ثابت ويبدو أن جوابًا من وزارة سيادية قال “إن ربط التصدّي بقرار الحكومة ينفي سبب القلق من التصريح”.
اللواء:
- تجدَّدت الاتّصالات بين مراجع لبنانية وشخصيات عربية ودولية معنية بمتابعة مسار تجنيب لبنان جولة جديدة من التصعيد جنوبًا!
- اتفقت ثلاثة أطراف على التحالف والتعاون الانتخابي من دون الخوض في تفاصيل الأسماء وآليات النجاح وهو الصوت التفضيلي.
- طلبت شخصية معروفة من شركة إحصاء دراسة حول الواقع الأرثوذوكسي في لبنان، فأتى ملخص النتائج على الشكل التالي: إلياس بوصعب وغسان حاصباني الأكثر شهرة بين النواب، والمطران إلياس عودة وميشال غبريال المر وبشارة خيرالله وربيع الهبر الأكثر حضورًا وتأثيرًا لدى الرأي العام.
الجمهورية:
- تتّجه جهات مدنية إلى ملاحقة الجهات المسؤولة قانونيًا عن إقفال وإهمال مصالح المواطنين في الشؤون العقارية في بعبدا، والتقاعس في معالجة المشكلة، ما يتسبب بإلحاق الضرر والخسائر الجسيمة بالناس والشركات والخزينة.
- تنصل فريق عمل أحد الوزراء من فريق عمل وزير سابق للحزب نفسه ّفي وزارة خدماتية، إثر عدم نشر داتا اختفاء عشرات آلاف التبرعات.
- كشفت داتا نشرتها إدارتان رسميتان وزودتا بها مؤسسة تعنى بالشفافية ّأنهما كانتا عاليتا المصداقية عن إتمام مهامهما تجاه فئة معينه تعاني منذ حوالى العام.
