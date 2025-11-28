مكافحة الفساد الأوكرانية تداهم مقر رئيس مكتب زيلينسكي

أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، بأن موظفي الهيئات الأوكرانية لمكافحة الفساد داهموا صباح الجمعة مقر أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال جيليزنياك عبر قناته على تطبيق تلغرام “يجري مكتب مكافحة الفساد الوطني (NABU) وهيئة الادعاء الخاصة لمكافحة الفساد (SAPO) منذ الصباح مداهمات في مقر أندريه يرماك”.

ونشرت صحيفة أوكراينسكايا برافدا صورة من موقع الأحداث، مشيرة إلى أن المداهمات تجري في المنطقة الحكومية، بمشاركة نحو عشرة من موظفي NABU وSAPO في الإجراءات التحقيقية.

وأشار النائب أوليكسي غونتشارينكو، عبر قناته على تلغرام، إلى أن المداهمات جاءت بسبب صدور أوامر من يرماك لمراقبة عمل محققي NABU وSAPO، إضافة إلى ضلوعه المزعوم في المخططات الفاسدة المرتبطة بقضية رجل الأعمال تيمور مينديتش، وصديق الرئيس زيلينسكي المقرب، كما شمل التحقيق كيانًا ثالثًا (ممتلكات/شركة) لم تفصح وسائل الإعلام عن اسمه بعد، يُزعم أن يرماك استولى عليه.

وكانت NABU وSAPO قد أعلنت في 10 نوفمبر عن إطلاق عملية واسعة النطاق تحت اسم “ميداس” لكشف شبكة فساد ضخمة في قطاع الطاقة. وتبين أن رأس الشبكة هو تيمور مينديتش، كما شملت المداهمات مقر سكنه، ومقر وزارة العدل السابقة التي كان يرأسها غيرمان غالوشتشينكو، إضافة إلى شركة “إنيرغواتوم” الحكومية. وتشير التحقيقات إلى أن المتورطين في المخططات الإجرامية قاموا بغسل نحو 100 مليون دولار أمريكي.

وفي اليوم نفسه، بدأت NABU بنشر تسجيلات لمحادثات أُجريت في شقة مينديتش، تناولت مناقشات تفصيلية حول المخططات الفاسدة، ويبلغ إجمالي مدة هذه التسجيلات ألف ساعة.

المصدر: روسيا اليوم