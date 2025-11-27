فيضانات وانهيارات أرضية تودي بأربعين شخصًا على الأقل في سريلانكا

أودت فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة تضرب سريلانكا منذ أسبوع بأربعين شخصًا على الأقل، وفق ما أعلنت إدارة الطوارئ والفيضانات الخميس.

وأوضحت الإدارة أن الضرر الأكبر طال منطقة بادولا في وسط البلاد، حيث دُفن 21 شخصًا داخل منازلهم ليلة الأربعاء نتيجة كميات التربة التي جرفتها الأمطار الغزيرة من الجبال. كما قُتل أربعة آخرون في ظروف مماثلة في منطقة نوارا إليا المجاورة.

وأضافت إدارة الطوارئ أن 21 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين حتى مساء الخميس، في حين دُمر أو تضرر 425 منزلًا في مختلف أنحاء الجزيرة، وتم إيواء أكثر من 1800 أسرة في ملاجئ الطوارئ.

وتشهد سريلانكا عادة في هذا الوقت من كل عام هطول أمطار غزيرة بفعل الرياح الموسمية الشمالية الشرقية، والتي اشتدت مؤخرًا نتيجة منخفض جوي يضرب شرق الجزيرة، وفق إدارة الطوارئ. ولا يزال من المتوقع هطول أمطار قد يصل منسوبها إلى 250 مليمترًا في شمال شرق البلاد الخميس.

وتعد الظواهر الجوية المتطرفة شائعة في جنوب آسيا خلال فترات الرياح الموسمية، لكن العلماء يؤكدون أن تغير المناخ يزيد من شدتها وتأثيرها. وكانت أسوأ فيضانات تشهدها سريلانكا في القرن الحالي عام 2003، عندما أودت بحياة 254 شخصًا.

المصدر: أ.ف.ب.