النائب الحاج حسن: وقف إطلاق النار أتى بضغط إيراني والاحتلال فشل في تحقيق أهدافه

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أتى بضغط إيراني واضح، مشيرًا إلى أن الاتصالات التي تجري بين السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق في لبنان.

وشدد النائب الحاج حسن على أن العدو غدار ولا بد من الانتباه، مؤكدًا أنه خرق وقف إطلاق النار الحالي عدة مرات، وقال: “نتابع ونراقب ما إذا كان العدو سيلتزم الهدنة وعدم الاعتداء على القرى والعودة إلى الاغتيالات”.

وأوضح الحاج حسن أن أهدافًا محددة وُضعت نصب الأعين تتمثل في الانسحاب “الإسرائيلي” وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار ووقف الاعتداءات، لافتًا إلى أن الهدنة دخلت حيز التنفيذ في وقت لم يحقق فيه العدو أهدافه التي أعلن عنها، حيث لم تسقط بنت جبيل والخيام وبلدات أخرى في قبضة قواته.

