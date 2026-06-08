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   22 ذو الحجة 1447   
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    لبنان

    غارات اسرائيلية على مناطق عدة من جنوب لبنان

      افاد مراسل المنار ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن 5 غارات متتالية على بلدة زفتا في النبطية مستهدفة في احداها محيط حسينية النساء ما أدى إلى ارتقاء شهيد وجريح في حصيلة أولية.

      وذكر مراسلنا ايضاً ان احدى الغارات على زفتا كانت قريبة من احد مركز الايواء استهدفت محيط مدرسة اوقعت إصابات في صفوف النازحين .

      كما وشنت منتصف الليل غارة على منزل داخل بلدة السكسكية في منطقة الزهراني،ـ ما أدت إلى تدمير المبنى تدميرا كاملا وسقوط ثلاثة إصابات .

      واتبعت بغارة أخرى على بلدة عين قانا في اقليم التفاح ، وفي بلدة المروانية سجل اصابات طفيفية جراء غارة معادية.

      وافاد مراسلنا انه في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل اغارة الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة الحلوسية، مستهدفة منزل، دون تسجيل وقوع إصابات.

      المصدر: موقع المنار

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