لبنان | شهداء وجرحى إثر عدوان إسرائيلي واسع على مناطق عدة في جنوب لبنان

افاد مراسل المنار في الجنوب ان طيران العدو الصهيوني الحربي استهدف بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت بالتزامن مع قصف مدفعي معادٍ عنيف يطال عددًا من قرى منطقة النبطية

كما افاد مراسلنا ان الطيران الحربي المعادي شن سلسلة غارات استهدفت بلدات حاروف والشرقية وكفرجوز وكفرصير والدوير وجبشيت وكفر دجال ومدينة النبطية في جنوب لبنان.

ولفت مراسلنا الى ارتكاب العدو الإسرائيلي مجازر بحق المواطنين في قرى منطقة النبطية بعدما استهدفت الغارات الأخيرة منازل مأهولة بالسكان ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وفي السياق شن العدو الاسرائيلي غارة معادية استهدفت منطقة الجبور وبلدة القطراني في قضاء جزين اسفرت عن ارتقاء شهيدين وسقوط جريحين بحسب ما اكد مراسلنا.



كما واعتدى العدو الاسرائيلي بالقصف المدفعي على اطراف سجد وعلى العيشية محلة المحمودية.

المصدر: موقع المنار