بوتين يطلق مبادرات دفاعية واستراتيجية دعماً لدول معاهدة الأمن الجماعي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حزمة مبادرات استراتيجية جديدة دعماً لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال القمة المنعقدة اليوم في العاصمة القيرغيزية بيشكيك، مؤكداً التزام بلاده بتعزيز الأمن الجماعي في مواجهة التحولات المتسارعة على الساحة الدولية

كشف بوتين أن رئاسة روسيا للمنظمة في عام 2026 ستجري تحت شعار “الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب”، مشدداً على أن موسكو ستعمل على ضمان الاستمرارية في الملفات الجوهرية لعمل المنظمة وتعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء

وأكد الرئيس الروسي أن المنظمة تضمن بموثوقية الأمن والاستقرار في الفضاء الأوروآسيوي وأن روسيا ملتزمة بتطوير القدرات الدفاعية المشتركة، لافتاً إلى أن تطوير القدرات الجوية سيتطلب اهتماماً خاصاً خلال المرحلة المقبلة

وقد طرحت روسيا سلسلة مبادرات استراتيجية شملت عقد منتدى دولي على مستوى الخبراء عام 2026 لبحث هيكل عالمي جديد للأمن المتساوي وإطلاق برنامج لتزويد قوات المنظمة بمنظومات تسليح روسية حديثة وإعداد استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب تتضمن كشف الخلايا وتعطيل شبكات تمويلها واتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز حماية الدول الأعضاء من التهديدات في الفضاء المعلوماتي ورفع مستوى التعاون بين شركات الصناعات الدفاعية في دول المنظمة

كما أعلن بوتين أن القمة المقبلة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستعقد في 11 تشرين الثاني 2026 في موسكو مؤكداً أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية روسية لتعزيز منظومة الأمن الجماعي في عالم يشهد إعادة تشكيل للتوازنات الجيوسياسية

المصدر: روسيا