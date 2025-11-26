حماس: ملاحقة الاحتلال للمقاتلين في أنفاق رفح خرق لاتفاق وقف النار

أكدت حركة حماس في بيان لها مساء الأربعاء أن “ملاحقة وتصفية واعتقال المقاتلين المحاصرين داخل أنفاق مدينة رفح على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي تمثل جريمة وحشية وخرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة”، مشيرة إلى أن “هذا التصعيد يعكس محاولات إسرائيلية متواصلة لتقويض الاتفاق ومنع استمراره”.

وأوضحت الحركة “أنها بذلت خلال الشهر الماضي جهودًا مكثفة مع قيادات سياسية ووسطاء لوضع حلول تضمن عودة المقاتلين إلى منازلهم، وقدّمت مقترحات وآليات محددة لمعالجة القضية، وذلك عبر تواصل مستمر مع الوسطاء والإدارة الأميركية بصفتها أحد ضامني اتفاق وقف النار”.

وشددت الحركة على أن “الاحتلال نسف تلك الجهود بالكامل، مفضلًا لغة القتل والملاحقة والاعتقال وإفشال المساعي الدولية الرامية إلى إنهاء معاناة المحاصرين”، وحمّلت “الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة مقاتليها في رفح”، داعية “الوسطاء إلى تحرك عاجل للضغط على إسرائيل من أجل السماح لهم بالعودة إلى بيوتهم”، مؤكدة أن “مقاتليها هم نموذج للتضحية والصبر والبطولة، وعنوان لكرامة وحرية الشعب الفلسطيني”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام