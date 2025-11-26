الولايات المتحدة | مقتل عنصرين من الحرس الوطني بإطلاق نار قرب البيت الأبيض

أعلن حاكم ولاية فيرجينيا الغربية أن عنصري الحرس الوطني اللذين أُصيبا بالرصاص، الأربعاء، بالقرب من البيت الأبيض، قد فارقا الحياة، وهما من القوات التي نُشرت في العاصمة الأميركية بأمر من الرئيس دونالد ترامب، على ما أوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال الحاكم باتريك موريسي على منصة “إكس” إنه “ببالغ الأسى نؤكد أنّ عنصري الحرس الوطني لولاية فيرجينيا الغربية اللذين أُطلق عليهما النار في واشنطن العاصمة في وقت سابق اليوم قد توفّيا متأثرين بجروحهما”، مضيفاً: “هذان المواطنان الشجاعان من فيرجينيا الغربية فقدا حياتهما أثناء خدمة بلادهما”.

وكان قد أُغلق البيت الأبيض في وقت سابق الأربعاء، عقب حادث إطلاق نار وقع بالقرب منه، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن مصدر مطلع. وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الرئيس دونالد ترامب قد تلقى إحاطة حول تفاصيل الحادث الذي تعرض له عنصران من الحرس الوطني.

وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة “سي إن إن” نقلاً عن مصادر أمنية أن عدة أشخاص أُصيبوا جراء إطلاق النار في العاصمة واشنطن، من بينهم عنصر واحد على الأقل من الحرس الوطني. وأكدت شرطة العاصمة أنها تمكنت من احتجاز المشتبه فيه، وتمت عملية تأمين مكان الحادث بالكامل.

وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض عن إغلاق المقر، لافتة إلى متابعة الإدارة للوضع واستمرار تلقي المعلومات لحظة بلحظة. بدورها، أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية أن الأجهزة الأمنية تعمل بالتعاون الكامل مع السلطات المحلية لجمع مزيد من المعلومات حول ملابسات الحادث.

ودعت شرطة مدينة واشنطن السكان إلى تجنب منطقة إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض حتى إشعار آخر، حرصًا على سلامة الجميع واستكمال التحقيقات الجارية.

