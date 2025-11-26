الأربعاء   
   26 11 2025   
   5 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 19:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    “إعادة ترميم المدارس في الضاحية الجنوبية… ومساعٍ لدفع وزارة التربية إلى معاينة الأضرار”

      تقرير: زينب ناجي

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      “حوادث ضهر البيدر تتكرر… وصوت الأهالي والبلديات يرتفع للمطالبة بإجراءات سلامة فورية”

      “حوادث ضهر البيدر تتكرر… وصوت الأهالي والبلديات يرتفع للمطالبة بإجراءات سلامة فورية”

      المنطقة الأولى في جبل عامل تحيي ذكرى الشهداء بسلسلة فعاليات

      المنطقة الأولى في جبل عامل تحيي ذكرى الشهداء بسلسلة فعاليات

      لاريجاني يدعو باكستان للضغط على كيان الاحتلال لوقف اعتداءاته على لبنان

      لاريجاني يدعو باكستان للضغط على كيان الاحتلال لوقف اعتداءاته على لبنان