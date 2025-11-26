حراك المعلمين المتعاقدين يشارك في الإضراب غدًا تضامنًا مع روابط التعليم

أعلن حراك المعلمين المتعاقدين مشاركته في الإضراب المقرر غدًا، تضامنًا مع إضراب روابط التعليم، وذلك في إطار الدفاع عن حقوق المعلمين وتحقيق مطالبهم المشروعة. وجاء في بيان صادر عن منسق الحراك، حمزة منصور، أنّ الواجب النقابي والتربوي والنضالي يفرض الوقوف في خندق واحد مع كل من يطرح شعار حقوق المعلمين، سواء كانوا متعاقدين أو ملاكًا.

وأشار منصور إلى أنّ العمل التربوي والنضالي لا مكان فيه للأعداء، مبينًا أنّ هناك نقاط اتفاق واختلاف مع روابط التعليم، إلا أنّ الأولوية تكمن في الضغط على الحكومة عبر الشارع لتحقيق المطالب المشروعة للمعلمين. وأضاف أنّ التضامن في الدفاع عن الحقوق يبقى أساسياً، مؤكدًا الالتزام بالعمل الجماعي رغم وجود بعض الاختلافات حول تفاصيل القضايا التربوية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام