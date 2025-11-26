مصرع 3 من أفراد طاقم طائرة شحن أثناء نقل مساعدات غذائية في جنوب السودان

لقي 3 من أفراد طاقم طائرة شحن مصرعهم صباح الثلاثاء إثر تحطم طائرة كانت تنقل مساعدات غذائية إلى المتضررين من الفيضانات في ولاية الوحدة الغنية بالنفط شمالي جنوب السودان.

وأوضح نائب مدير منظمة “ساماريتان بيرس” في جنوب السودان، بيكرام راي، أن الطائرة التي كانت تحمل قرابة طنين من الإمدادات الغذائية أقلعت من العاصمة جوبا متجهة إلى منطقة لير، قبل أن تتحطم على بعد نحو عشرين كيلومتراً من المهبط. وقال راي: “ببالغ الأسى نؤكد وفاة جميع أفراد الطاقم الثلاثة”.

وتعود الطائرة إلى شركة “ناري إير” المحلية التي تقدم خدمات الشحن والرحلات الخاصة داخل البلاد، ولم يصدر عنها أي تعليق رسمي حتى الآن، كما لم تُكشف بعد تفاصيل عن نوع الطائرة أو أسباب تحطمها.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية في جنوب السودان نتيجة الفيضانات المتكررة والنزاعات الداخلية، حيث يعتمد الآلاف من النازحين على المساعدات الدولية لتوفير الغذاء والدواء.

وتُعد ولاية الوحدة من أكثر المناطق حساسية، نظرًا لغناها بالنفط وموقعها الحدودي مع السودان، ما يجعلها عرضة لتوترات أمنية وسياسية مستمرة.

وتشير تقارير المنظمات الإنسانية إلى أن صعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة بفعل تردّي البنية التحتية تجعل النقل الجوي خياراً أساسياً لإيصال المساعدات، الأمر الذي يزيد من مخاطر الحوادث في بلد يعاني من ضعف الرقابة على معايير السلامة الجوية.

المصدر: الجزيرة نت