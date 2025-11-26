تحطم طائرة مساعدات في جنوب السودان ومصرع طاقمها

لقي ثلاثة من أفراد طاقم طائرة شحن مصرعهم، صباح امس الثلاثاء، إثر تحطم طائرة تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها إلى المتضررين من الفيضانات في ولاية الوحدة شمالي جنوب السودان.

وقال نائب مدير منظمة ساماريتان بيرس في جنوب السودان، بيكرام راي، إن الطائرة التي كانت تقل نحو طنّين من الإمدادات الغذائية أقلعت من العاصمة جوبا متجهة إلى منطقة لير، قبل أن تتحطم على بعد نحو 20 كيلومتراً من المهبط.

وأضاف راي: “ببالغ الحزن نؤكد أن جميع أفراد الطاقم الثلاثة قد لقوا حتفهم.”

وكانت الطائرة تتبع شركة ناري إير المحلية التي تنفذ رحلات شحن وخدمات طيران خاصة داخل البلاد، فيما لم تصدر الشركة أي تعليق رسمي حتى الآن، كما لم تُعرف تفاصيل حول نوع الطائرة أو أسباب التحطم.

سياق إنساني وأمني معقد

يأتي الحادث في ظل أزمات إنسانية متفاقمة يشهدها جنوب السودان بسبب الفيضانات المتكررة والنزاعات المستمرة، ما يجعل آلاف النازحين يعتمدون على المساعدات الدولية لتأمين الغذاء والدواء.

وتُعد ولاية الوحدة منطقة حساسة نظراً لثرواتها النفطية وموقعها الحدودي مع السودان، الأمر الذي يعرضها لتوترات أمنية وسياسية متكررة.

وتشير منظمات الإغاثة إلى أن صعوبة الوصول البري إلى المناطق المتضررة نتيجة تردّي البنية التحتية يجعل النقل الجوي خياراً أساسياً لإيصال المساعدات، رغم المخاطر المرتفعة في بلد يعاني من ضعف الرقابة على معايير السلامة الجوية.

المصدر: مواقع اخبارية