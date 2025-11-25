اجتماع مصري قطري تركي في القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

عقدت وفود من مصر وقطر وتركيا، بصفتها دولاً وسيطة إلى جانب الولايات المتحدة، اجتماعاً في القاهرة يوم الثلاثاء لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام مصرية رسمية.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصادرها أن الاجتماع جمع رئيسي المخابرات المصرية والتركية بالإضافة إلى رئيس وزراء قطر، وناقش “سبل تكثيف الجهود المشتركة” بالتعاون مع الولايات المتحدة “لإنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار” الساري بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وتتولى مصر وقطر وتركيا، بمشاركة الولايات المتحدة، دور الوساطة والضمانة للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعد عامين من الحرب المتواصلة على القطاع.

ويأتي اجتماع القاهرة بعد يومين من لقاء وفد رفيع من حركة حماس مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من الهدنة. وتتضمن بنود هذه المرحلة نزع سلاح حماس، تشكيل سلطة انتقالية، ونشر قوة دولية لحفظ الاستقرار تتألف من قوات أجنبية في قطاع غزة.

وأشارت “القاهرة الإخبارية” إلى أن الاجتماع تناول “تذليل أي عقبات واحتواء الخروقات بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار”، خاصة مع خرقها المتكرر من قبل الاحتلال.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية منذ بدء الهدنة عن مقتل أكثر من 300 فلسطيني.

واتفق الوسطاء في ختام اجتماعهم على “مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع مركز التنسيق المدني العسكري”، وهو مركز أنشأته الولايات المتحدة وحلفاؤها في جنوب الأراضي المحتلة لمراقبة تطبيق الهدنة.

المصدر: أ.ف.ب.