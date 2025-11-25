هل وافقت أوروبا وأوكرانيا على الخطة الأميركية؟

اعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي وافق على خطة السلام الأمريكية.

وقال ستارمر أمام مجلس العموم البريطاني: “حلفاء كييف قرروا العمل بالخطة الحالية بدلا من بحث صياغة خطة أخرى”.

وأضاف ستارمر: “في ما يتعلق بنص الاتفاق الجاري العمل عليه في جنيف، كان هناك إجماع قوي على ضرورة العمل بالخطة الحالية، على الرغم من أن بعض أجزائها غير مقبولة، بدلا من صياغة وثيقة أخرى”.

وأفادت شبكة “سي بي إس نيوز” أن “أوكرانيا وافقت على الخطة الأمريكية، لكنها ترغب في تعديل “بعض التفاصيل الصغيرة”.

المصدر: روسيا اليوم