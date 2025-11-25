الثلاثاء   
   25 11 2025   
   4 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 16:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس بري عرض ولازاريني عمل “الأونروا”

      استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، وكيلَ الأمين العام للأمم المتحدة والمفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، في حضور مديرة شؤون “الأونروا” في لبنان دوروثي كلاوس.

      وجرى خلال اللقاء البحثُ في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ولا سيّما ملفّ اللاجئين الفلسطينيين وبرامج عمل الوكالة في لبنان.

      كما استقبل الرئيس بري مساعدَ الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري، وبحث معه في الأوضاع ودور الأمم المتحدة حيالها.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس بري استقبل وفدا من الحقوقيين والإعلاميين والنفسانيين

      الرئيس بري استقبل وفدا من الحقوقيين والإعلاميين والنفسانيين

      الرئيس برّي يواكب التطوّرات الداخلية والخارجية في سلسلة لقاءات دبلوماسية

      الرئيس برّي يواكب التطوّرات الداخلية والخارجية في سلسلة لقاءات دبلوماسية

      الرئيس بري: لا خلاص للبنان إلا بالوحدة… والانتخابات في موعدها

      الرئيس بري: لا خلاص للبنان إلا بالوحدة… والانتخابات في موعدها