الرئيس بري عرض ولازاريني عمل “الأونروا”

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، وكيلَ الأمين العام للأمم المتحدة والمفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، في حضور مديرة شؤون “الأونروا” في لبنان دوروثي كلاوس.

وجرى خلال اللقاء البحثُ في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ولا سيّما ملفّ اللاجئين الفلسطينيين وبرامج عمل الوكالة في لبنان.

كما استقبل الرئيس بري مساعدَ الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري، وبحث معه في الأوضاع ودور الأمم المتحدة حيالها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام