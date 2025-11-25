انفجار ضخم لبركان “هايلي غوبي” في إثيوبيا

شهد إقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا انفجار بركان “هايلي غوبي”، مما أسفر عن هزات عنيفة في المناطق المحيطة، وموجة غبار واسعة في محافظات عدة باليمن.

ويوم الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ثار بركان هايلي غوبي في منطقة عفار الإثيوبية عدة ساعات، مطلقًا عمودا من الرماد والغاز إلى ارتفاع يقارب 14 كيلومترا، وهو ارتفاع كاف لحقن مواد في نطاق الطيران التجاري الرئيسي.

وعلى جانب أوسع، رصدت الأقمار الصناعية انتشارا واسعا لرماد البركان، مع تحذيرات دولية واضطرابات في الرحلات الجوية على بعد آلاف الكيلومترات مع انجراف السحابة شرقا عبر البحر الأحمر باتجاه شبه الجزيرة العربية، ثم إلى أجزاء من باكستان وشمال الهند.

المصدر: الجزيرة