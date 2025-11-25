الثلاثاء   
   25 11 2025   
   4 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 16:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    انفجار ضخم لبركان “هايلي غوبي” في إثيوبيا

      شهد إقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا انفجار بركان “هايلي غوبي”، مما أسفر عن هزات عنيفة في المناطق المحيطة، وموجة غبار واسعة في محافظات عدة باليمن.

      ويوم الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ثار بركان هايلي غوبي في منطقة عفار الإثيوبية عدة ساعات، مطلقًا عمودا من الرماد والغاز إلى ارتفاع يقارب 14 كيلومترا، وهو ارتفاع كاف لحقن مواد في نطاق الطيران التجاري الرئيسي.

      وعلى جانب أوسع، رصدت الأقمار الصناعية انتشارا واسعا لرماد البركان، مع تحذيرات دولية واضطرابات في الرحلات الجوية على بعد آلاف الكيلومترات مع انجراف السحابة شرقا عبر البحر الأحمر باتجاه شبه الجزيرة العربية، ثم إلى أجزاء من باكستان وشمال الهند.

      المصدر: الجزيرة

      مواضيع ذات صلة

      بركان إثيوبي ينفجر بعد 12 ألف عام من الصمت

      بركان إثيوبي ينفجر بعد 12 ألف عام من الصمت

      تصاعد جديد للتوتر في إثيوبيا: سلطات إقليم عفر تتهم قوات تيغراي بالهجوم وسيطرة على قرى وقصف مدنيين

      تصاعد جديد للتوتر في إثيوبيا: سلطات إقليم عفر تتهم قوات تيغراي بالهجوم وسيطرة على قرى وقصف مدنيين

      بعد اكتمال سد النهضة..التوتر ما زال قائمًا

      بعد اكتمال سد النهضة..التوتر ما زال قائمًا