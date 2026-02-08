واشنطن بوست: استقالة الرئيس التنفيذي ويل لويس بعد خطة لتسريح 300 موظف

أعلنت صحيفة “واشنطن بوست”، تنحي رئيسها التنفيذي ويل لويس عن منصبه، بعد أيام من بدء تنفيذ خطة واسعة النطاق لتسريح نحو 300 موظف من أصل 800، ما أثار صدمة داخل المؤسسة الصحافية الأميركية التي يملكها جيف بيزوس.

وفي رسالة إلكترونية أُرسلت إلى الموظفين وكشفها أحد صحافيي الصحيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال لويس: «بعد عامين من العمل على تطوير صحيفة +واشنطن بوست+، حان الوقت المناسب للتنحي» عن منصبه.

وسيتم استبدال لويس بجيف دونوفريو، المدير المالي للصحيفة منذ العام الماضي، والذي يمتلك خبرة واسعة في مجال المنصات الرقمية والإعلان، وفق ما أفادت الصحيفة.

ويُذكر أن لويس، الصحافي البريطاني الذي عُرف بتحقيقاته الصحافية حول نفقات البرلمان في المملكة المتحدة، عُيّن بهدف إنقاذ “واشنطن بوست” من الإفلاس. وتواجه الصحيفة، الحائزة 76 جائزة بوليتزر منذ عام 1936 والمعروفة بكشف فضيحة ووترغيت ووثائق البنتاغون، أزمة مستمرة منذ سنوات.

وخلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، حققت الصحيفة أداءً جيدًا نسبيًا بفضل أسلوبها الصريح في التغطية، إلا أن الاهتمام تراجع بعد مغادرته البيت الأبيض، وبدأت نتائجها المالية بالانخفاض الحاد، فيما تكبدت خسائر متتالية نتيجة تراجع الاشتراكات وعائدات الإعلانات.

وقد أثارت خطة التسريح استياء واسعًا داخل المؤسسة، لا سيما مع استغناء الصحيفة عن عدد كبير من المراسلين الأجانب، بما في ذلك من يغطيون الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا، إضافة إلى أقسام الرياضة والكتب والبودكاست والأخبار المحلية والرسوم البيانية.

وعبّر مارتن بارون، رئيس تحرير الصحيفة السابق، عن أسفه لهذه الإجراءات، واصفًا إياها بأنها «أحد أحلك أيام تاريخ الصحيفة».

وأشار لويس في رسالته إلى أن القرارات التي اتخذت خلال إدارته كانت تهدف إلى ضمان مستقبل مستدام للصحيفة، لضمان استمرار نشر أخبار عالية الجودة وغير متحيزة لملايين القراء لسنوات مقبلة.

وحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، خسرت “واشنطن بوست” 250 ألف مشترك رقمي بعد امتناعها عن تأييد المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، وتكبدت خسائر تُقدّر بنحو 100 مليون دولار في 2024 نتيجة انخفاض عائدات الإعلانات والاشتراكات، في وقت نجحت بعض الصحف الأميركية الأخرى مثل “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” في التعافي، رغم وجود مانح ملياردير للصحيفة.

المصدر: أ.ف.ب.