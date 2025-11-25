ماكرون: المبادرة الأمريكية تسير في الاتجاه الصحيح لكن هناك جوانب من الخطة تستحق المناقشة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح لإذاعة آر.تي.إل اليوم الثلاثاء أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا بحاجة إلى تحسينات لتصبح مقبولة لكييف وأوروبا.

وأوضح ماكرون أن المبادرة تسير في الاتجاه الصحيح نحو السلام، لكن هناك جوانب من الخطة تستحق المناقشة والتفاوض عليها وتحسينها مشيراً إلى أن فرنسا تريد السلام لكنها لا تريد سلاماً يكون استسلاماً حقيقياً وأن الأوكرانيين وحدهم هم أصحاب القرار بشأن التنازل عن أراضٍ.

وأضاف أن المطروح على الطاولة يعطي فكرة حول ما يمكن أن يقبله الروس، لكنه لا يعني أن على الأوكرانيين والأوروبيين قبوله، مؤكداً أن خط الدفاع الأول لأوكرانيا في حالة إحلال السلام مع روسيا سيكون تجديد جيشها ولا يمكن أن يكون هناك قيود على ذلك.

وذكر أن الأصول الروسية المجمدة موجودة في أوروبا وأن أوروبا وحدها صاحبة القرار بشأن كيفية التصرف فيها حسب تعبيره.

المصدر: رويترز