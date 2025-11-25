اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يُوضح أسباب تجمّع المياه بعد الهطول الغزير

اوضح اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية للرأي العام أنه إثر هطول المطر الغزير صباح اليوم والذي تجاوز المعدلات المتوقعة خلال فترة زمنية قصيرة، حصلت بعض التجمعات المائية في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية.

وقال في بيان :”إن انسداد شبكات الصرف الصحي لم يكن ناتجًا عن وجود أتربة أو عوائق داخل القساطل، بل بسبب الكميات الكبيرة من المتساقطات التي فاقت القدرة الاستيعابية الطبيعية للبنى التحتية، إذ إن القساطل مُصممة لحجم أمطار يتناسب مع المعدلات المناخية الاعتيادية”.

وبناءً عليه، عادت المجاري إلى العمل بشكل طبيعي بعد انحسار الهطول الغزير خلال وقت قصير.

وقد تدخّلت فرق الأشغال في البلديات فورًا، وعملت على سحب المياه الفائضة من الطرقات، ومعالجة النقاط التي شهدت ارتفاعًا في منسوب المياه، لضمان سلامة المرور وتسهيل حركة المواطنين.

واكد اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية أن الوضع حاليًا طبيعي، وأن فرق الطوارئ والأشغال مستمرة في مراقبة الطرقات والتدخل عند الحاجة، حفاظًا على السلامة العامة.

المصدر: اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية