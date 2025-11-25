لافروف: لم نتسلم رسمياً خطة ترامب لكننا مستعدون لمناقشة صياغة محددة لها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي مكسيم ريجينكوف اليوم الثلاثاء، إن البنود الرئيسية لخطة ترامب حول التسوية في أوكرانيا تستند إلى تفاهمات أنكوريج.

وأضاف أن روسيا تتوقع من الولايات المتحدة نشر نسخة من الخطة التي تعتبرها مؤقتة بعد التنسيق مع أوروبا وأوكرانيا، موضحا أن روسيا لديها قنوات اتصال مع الولايات المتحدة ولم تتسلم رسمياً خطة ترامب لكنها مستعدة لمناقشة صياغة محددة لها.

وأشار إلى أن روسيا لم تتلق حتى الآن رداً من أوكرانيا بشأن إنشاء ثلاث مجموعات عمل أو اقتراح رفع مستوى وفدي البلدين في المفاوضات.

وحول اللقاء الروسي الأمريكي في أبو ظبي قال لافروف إن روسيا تفضل الانخراط في الدبلوماسية بدلاً من القيل والقال في محاولة تقويض مبادرات السلام وتتوقع من الولايات المتحدة إبلاغها بنتائج المفاوضات مع أوكرانيا قريباً، مشيراً إلى أن موسكو لا تطلب من واشنطن التعجل في اتخاذ قرارها وستراقب مدى التزامها بالمواقف التي تم الاتفاق عليها في أنكوريج بشأن التسوية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بالدور الأوروبي في حل النزاع الأوكراني أشار لافروف إلى أن أوروبا فشلت منذ عام 2014 وأن الفرص المتاحة للأوروبيين أُهدرت ولم يستغلوها، مؤكداً أن بيلاروس وتركيا يمكن أن تلعبا دور الوسيط في تسوية الصراع بينما شدد على أن أوروبا تشجع النازية والعنصرية في أوكرانيا ولا يمكن الحديث عن أي وساطة فعّالة من جانب فرنسا وألمانيا.

المصدر: روسيا اليوم