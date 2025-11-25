الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة إيفانوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية، مؤكدة تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شملت تدمير عشرات الآليات والمدرعات الغربية.

وأكد البيان أن القوات الروسية شنت ضربات مكثفة باستخدام صواريخ “كينجال” على منشآت المجمع العسكري والصناعي ومحطات الطاقة في أوكرانيا.

وفي منطقة مسؤولية قوات “الشمال” خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 130 عسكريًا، بينما بلغت الخسائر في منطقة “الجنوب” أكثر من 225 عسكريًا.

كما تقدمت فرق الاقتحام في الحي المركزي وحي ديناس في مدينة كراسنوأرميسك، في حين حسّنت وحدات “الغرب” وضعها التكتيكي مع خسائر أوكرانية بلغت نحو 230 جنديًا.

كما وتم صد تسع هجمات من منطقة غريشينو، مما أسفر عن القضاء على نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا، فيما واصلت قوات “الشرق” تقدمها في العمق الدفاعي للعدو مع خسائر بلغت نحو 240 عسكريًا خلال 24 ساعة.

وشهدت منطقة مسؤولية قوات “دنيبر” أكثر من 75 قتيلًا، بينما بلغ مجموع خسائر منطقة مسؤولية قوات “المركز” أكثر من 445 جنديًا، لا سيما في محور كراسنوأرميسك حيث تم تدمير نحو 235 عسكريًا.

المصدر: وكالات