قاليباف: صبر المقاومة له حدود واستهداف القادة لن يثني حزب الله عن مساره

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد رضا قاليباف، أن صبر المقاومة له حدود، وذلك في تعقيبه على عملية الاغتيال التي نفذها العدو الصهيوني بحق القائد الجهادي الكبير هيثم يوسف الطباطبائي “السيد أبو علي”، في الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد الماضي.

وقال قاليباف، في كلمة ألقاها بافتتاح الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الثلاثاء، إن منظومة حزب الله الراسخة ستواصل طريقها بقوة وثبات، مشيراً إلى أن الأجيال تتعاقب على حمل هذا النهج الجهادي وتعزيزه في الميدان، سواء قبل الحاج أبو علي أو بعده.

وأضاف أن الكيان الصهيوني، بدعم رئيس وزرائه “المجرم”، أنشأ شبكة إجرامية يتبع من خلالها استراتيجية “الجريمة بلا حدود”، وهي استراتيجية لا تفرّق بين عواصم المنطقة.

وشدد قاليباف على أن هذا الوضع غير قابل للاستمرار، مؤكداً أن صبر المقاومة ليس بلا نهاية، وأن المقاومة تتخذ قراراتها بتدبير وحكمة، لكنها لا تتوانى عن العمل بشجاعة عندما يستدعي الأمر المواجهة، وهي ليست طالبة للحرب، ولكنها لن تتردد في القتال إذا فُرضت عليها المواجهة.

واختتم رئيس مجلس الشورى الإسلامي بالقول: إن الكيان الصهيوني يمدّ يده العدوانية إلى عموم المنطقة، ولا سبيل لضمان الاستقرار سوى بقطع هذه اليد المعتدية، وأن المقاومة في مختلف ساحات المنطقة ستتخذ قرارها حول هذا الأمر بشكل منسّق وموحّد.

المصدر: وكالة أنباء فارس