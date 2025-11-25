أكسيوس: ترامب أبلغ مستشاريه نيته التواصل مباشرة مع مادورو

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه نيته التواصل مباشرة مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين، رفضوا الكشف عن هويتهم، أن القرار “قد يكون مؤشرا على عدم وجود عملية عسكرية أو ضربة صاروخية أمريكية وشيكة ضد فنزويلا، على الأقل في المستقبل القريب”.

وأكد مسؤول مطلع بحسب أكسيوس أنه “لا توجد حاليا أي خطة لاستهداف مادورو أو اختطافه”، مشيرًا إلى استمرار واشنطن في “عمليات مكافحة تهريب المخدرات وضرب السفن المتهمة بنقل المخدرات” قبالة سواحل فنزويلا.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وكاراكاس في الأشهر الماضية، حيث أصدر ترامب في أغسطس/ آب أمراً بزيادة استخدام الجيش لمكافحة عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، فيما أرسلت واشنطن سفنًا حربية وغواصة إلى قبالة السواحل الفنزويلية.

من جانبه، أعلن مادورو حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص استعدادًا لصد أي هجوم محتمل.

كما أثارت الهجمات الأمريكية على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ، بزعم تهريب المخدرات، جدلًا حول “عمليات القتل خارج نطاق القانون” على المستوى الدولي.

