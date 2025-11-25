دميترييف: معارضو خطة ترامب يستفيدون من استمرار الصراع في أوكرانيا

رأى المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف، أن منتقدي الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا، يتعمدون عرقلة جهود السلام، بهدف الحفاظ على مكاسبهم المالية المرتبطة باستمرار الصراع.

جاء هذا في تعليقه على تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، التي أشارت فيها إلى أن معارضي خطة الرئيس دونالد ترامب، ليس لديهم فهم كامل للحقائق.

وأوضح دميترييف عبر منصة “إكس”، أن “هؤلاء المنتقدين لا يجهلون الحقائق، بل يتجاهلونها عمدا”.

وأشار إلى أن “المنتفعين الذين يجنون الأرباح من الحرب، لا يقتصرون على الدولة العميقة والمجمع الصناعي العسكري، بل يشملون أيضا وسائل إعلام وصناع رأي يسعون لتخريب أي حل سلمي عبر طرحهم لحلول غير قابلة للتطبيق”.

وكانت ليفيت قد صرحت في وقت سابق بأن بعض منتقدي الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا، ومن بينهم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، “لا يدركون حقيقة ما يتحدثون عنه”، وقد يكونون، مستفيدين من استمرار الصراع.

وتتزامن هذه التصريحات مع تقارير عن انقسام حاد داخل الكونغرس الأمريكي حيث أكدت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا، أن أعضاءً في مجلس الشيوخ يسعون إلى إفشال جهود الإدارة الأمريكية للتوصل إلى تسوية، بهدف حماية استثماراتهم في شركات الصناعات الدفاعية، في انتهاك صارخ للقانون، وهو ما أكدته صحيفة “فاينانشال تايمز” بحديثها عن تصدع داخل الحزب الجمهوري بين مؤيد ومعارض للمبادرة الأمريكية.

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنايسل، أنه لا ينبغي الاستهانة بتأثير اللوبي الأوكراني في الكونغرس الأمريكي على موقف واشنطن تجاه تسوية نزاع أوكرانيا.

الجدير ذكره أنه في 23 نوفمبر،/تشرين الثاني شهدت المفاوضات تطورا مهما حيث أجرت الولايات المتحدة وأوكرانيا مشاورات حول “خطة سلام” مكونة من 28 نقطة، ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاجتماع الذي عقد بأنه “الأكثر إنتاجية” منذ بداية النزاع.

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية أن واشنطن وكييف تمكنتا من الاتفاق على معظم بنود الخطة، كما أشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة وافقت على فصل البنود المتعلقة بالاندماج الأوروبي لأوكرانيا وعضويتها في حلف “الناتو” في مسار تفاوضي منفصل.

كما وأدت هذه المشاورات إلى تقليص عدد بنود الخطة من 28 إلى 19 نقطة وفقا لما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست”.

وأعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن معارضتهم لعدد من هذه البنود وأعلنوا بدء صياغة مقترحات مضادة.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو تحافظ على انفتاحها على التفاوض لتسوية الأزمة الأوكرانية، لكنه أشار إلى عدم وجود تفاصيل محددة بشأن مثل هذه الاتصالات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، مؤكدا أنه لم يتم التخطيط لإجراء مفاوضات بين موسكو وواشنطن هذا الأسبوع، وأن روسيا لم تتلق بعد النص الرسمي للنسخة المعدلة من الخطة الأمريكية بعد المشاورات الأمريكية الأوكرانية في جنيف.

