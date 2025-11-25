وزير خارجية فنزويلا لوزير خارجية الكيان: أنت مجرم حرب ومرتكب إبادة جماعية

شن وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل، هجومًا عنيفًا على نظيره في الكيان الإسرائيلي، جدعون ساعر، واصفًا إياه بـ”مجرم حرب ومرتكب إبادة جماعية”.

وجاءت تصريحات خيل ردًا على ادعاءات ساعر بأن فنزويلا “تزعزع استقرار المنطقة وتتسبب في أزمة لاجئين”، كما اتهمها بأنها “تشكل حلقة الوصل بين حزب الله وحماس واليمن” وذلك خلال خطاب ألقاه أمام مجلسي النواب والشيوخ في باراغواي.

وفي منشور نشره عبر منصة تلغرام، قال خيل: “ما يجب عليه فعله ليس ذكر فنزويلا، بل الاستعداد للمثول أمام القضاء على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين”.

وأضاف: “اسم فنزويلا أكبر من أن يخرج من فمك القذر ومن يديك الملطختين بالدماء البريئة، نحن شعب يكافح من أجل سيادته ويدافع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، بينما أنت تمثل النقيض تماما”.

وتابع وزير الخارجية الفنزويلي: “لا يهمنا رأيك ولا تؤثر فينا خطابتك اليائسة، والشيء الوحيد المهم هو أنك عاجلاً أم آجلاً ستضطر للمثول أمام العدالة الدولية للمساءلة”.

المصدر: روسيا البوم