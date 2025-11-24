“هآرتس”: نتجه نحو انهيار داخلي ونتنياهو يبحث عن حرب لوقف دمار “إسرائيل”

حذّرت صحيفة هآرتس من أن “إسرائيل” تتحرك بسرعة نحو توسيع رقعة الحرب في غزة ولبنان، بالتوازي مع تفكيك ما تبقى من مؤسسات الدولة، في مسار يهدف بحسب الصحيفة إلى حماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المساءلة.

ورأت الصحيفة أن “إسرائيل” تعمل على تهيئة الأرضية لحرب واسعة، في محاولة لإفشال خطة الـ20 نقطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستغلة غياب ضغط أمريكي صارم على تنفيذ الخطة، ما يسمح لكيان الاحتلال بخلق وقائع جديدة تمنع تقدم الاتفاقات.

كما وتشير هآرتس إلى أن صدمة 7 أكتوبر ما تزال تلقي بظلالها على المجتمع الصهيوني، وأن نتنياهو يستخدم هذه المأساة كأداة سياسية لإعادة تقديم نفسه كـ”سيد الأمن” المتحكم في الصراع، متجاهلاً مسؤوليته عن الفشل الأمني الكبير.

وتنتقد الصحيفة رفض الحكومة إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، معتبرة أن هذا يمثل هجوماً على مؤسسات الدولة، وأن نتنياهو يتعامل مع “إسرائيل” كملكية خاصة، مؤكدة أن هدفه هو الهروب من المحاسبة التاريخية وتفكيك مؤسسات الدولة لضمان بقائه السياسي.

وتختتم الصحيفة بالتحذير من أن “إسرائيل” تواجه أزمة مؤسسية وسياسية حادة، حيث تستخدم القيادة الحالية الفشل الأمني لتبرير التصعيد، وتتراجع ثقة الجمهور بالنظام السياسي، ويصبح الانفجار في الجبهتين الشمالية والجنوبية مسألة محتملة.

المصدر: موقع روسيا اليوم