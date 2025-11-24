الإثنين   
   24 11 2025   
   3 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 10:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    روبيو: نتائج إيجابية في جنيف تعزز فرص إنهاء الحرب في أوكرانيا

      أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تفاؤله بإمكانية التقدّم نحو إنهاء النزاع في أوكرانيا، عقب جولة من المحادثات التي وصفها بـ”المثمرة” بين وفدين أمريكي وأوكراني في جنيف.

      وقال روبيو عقب الجلسة الأولى إن النقاشات كانت “الأعمق والأكثر جدية منذ بدء المشاورات”، مؤكداً أن الخطة ذات الـ28 نقطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تزال تخضع للمراجعة والتطوير، بهدف التوصل إلى صيغة مقبولة لكل من كييف وموسكو.

      وأوضح أن الخطة قابلة للتعديل، وأن بنودها تتطور تبعاً للملاحظات التي يقدّمها الطرفان، مشيراً إلى أن القضايا العالقة “ليست معقدة، لكنها تستلزم وقتاً أطول من المتاح حالياً للوصول إلى توافق بشأنها”.

      وفي ظل الانتقادات الموجهة للمبادرة الأمريكية، شددت وزارة الخارجية على أن المقترح أُعدّ بالكامل من قبل واشنطن، مع مراعاة الملاحظات التي طرحها كل من الجانب الروسي والجانب الأوكراني خلال المباحثات السابقة.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      الدفاعات الجوية الروسية تسقط 570 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع

      الدفاعات الجوية الروسية تسقط 570 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع

      الوفد الأوكراني يلتقي مستشاري الأمن القومي الأوروبيين في جنيف ضمن مشاورات خطة ترامب لإنهاء الحرب

      الوفد الأوكراني يلتقي مستشاري الأمن القومي الأوروبيين في جنيف ضمن مشاورات خطة ترامب لإنهاء الحرب

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 22\11\2025

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 22\11\2025