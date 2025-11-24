روبيو: نتائج إيجابية في جنيف تعزز فرص إنهاء الحرب في أوكرانيا

أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تفاؤله بإمكانية التقدّم نحو إنهاء النزاع في أوكرانيا، عقب جولة من المحادثات التي وصفها بـ”المثمرة” بين وفدين أمريكي وأوكراني في جنيف.

وقال روبيو عقب الجلسة الأولى إن النقاشات كانت “الأعمق والأكثر جدية منذ بدء المشاورات”، مؤكداً أن الخطة ذات الـ28 نقطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تزال تخضع للمراجعة والتطوير، بهدف التوصل إلى صيغة مقبولة لكل من كييف وموسكو.

وأوضح أن الخطة قابلة للتعديل، وأن بنودها تتطور تبعاً للملاحظات التي يقدّمها الطرفان، مشيراً إلى أن القضايا العالقة “ليست معقدة، لكنها تستلزم وقتاً أطول من المتاح حالياً للوصول إلى توافق بشأنها”.

وفي ظل الانتقادات الموجهة للمبادرة الأمريكية، شددت وزارة الخارجية على أن المقترح أُعدّ بالكامل من قبل واشنطن، مع مراعاة الملاحظات التي طرحها كل من الجانب الروسي والجانب الأوكراني خلال المباحثات السابقة.

المصدر: روسيا اليوم