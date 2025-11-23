لقاء تأبيني في الشمال لشهداء مجزرة عين الحلوة

نظمت الفصائل الفلسطينية و اللجنة الشعبية في الشمال لقاءً تأبينياً لشهداء مجزرة عين الحلوة، في قاعة مسجد القدس في مخيم نهر البارد، بحضور ممثلي الأحزاب اللبنانية، مسؤولي الفصائل الفلسطينية في الشمال، اللجنة الشعبية، رجال دين و حشد من أبناء مخيم نهر البارد و الجوار.



بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة صمت وتلاوة آيات قرآنية عن أرواح الشهداء. ورحب امين السر الدوري للجنة الشعبية في المخيم فؤاد موسى بالحضور، شاكرا لهم مواساتهم وموجهاً التحية لشهداء مخيم عين الحلوة وشهداء فلسطين ولبنان و كل شهيد سقط دفاعاً عن القضية الفلسطينية.



لجنة الأسير سكاف

وتوجه جمال سكاف رئيس لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الاسرائيلية يحيى سكاف في برقية بأحر التعازي و التبريكات الى الفصائل الفلسطينية و اللجنة الشعبية و الى “أبناء مخيمات العز و النضال باستشهاد كوكبة من الشباب الفلسطيني في المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الصهيوني أمام مرأى العالم أجمع في مخيم عين الحلوة”.

و أضاف سكاف: “باسم كل الشرفاء في لبنان نؤكد على تضامننا مع الشعب الفلسطيني لأن شهدائه هم شهدائنا و معركتنا واحدة بمواجهة المشروع الصهيو-أمريكي الذي يسعى بكافة وسائله الاجرامية و بمجازره الوحشية للسيطرة على أوطاننا، و من هذا المنطلق نجدد تمسكنا بضرورة دعم المقاومة المسلحة و التمسك بالوحدة فيما بيننا كخياران وحيدان لا ثالث لهم لمواجهة العدو، لأن المجتمع الدولي و الانظمة الرسمية العربية يشاهدون الاجرام الصهيوني و لا يحركون ساكناً لايقافه”.



الفصائل

كلمة الفصائل واللجان الشعبيه الفلسطينيه القاها جورج عبد الرحيم الذي تحدث فيها عن شهداء مجزرة مخيم عين الحلوة، معتبراً ان المجزرة تستهدف الوجود الوطني الفلسطيني، و مؤكداً ان هؤلاء الشهداء هم منارة العزة والنصر وسنظل متمسكين بالثوابت الوطنية حتى النصر و اقامة دولتنا المستقلة.



الأحزاب

والقى رئيس الحركة الشبابية العكارية ثائر القرحاني كلمة باسم الاحزاب في عكار قال فيها: “هنا شعبٌ يُذبح واحتلال مجرم ولا من يحاسبه على اجرامه”، واكد بأن شعبنا الذي يشيع ضحاياه كل يوم يؤكد بأن المقاومه هي عمل مشروع ونقول للعالم اجمع ( لم ولن نركع ولن نستسلم وهذه القضيه لن تموت ) و ان الاحتلال مهما تكبر وبطش وقتل ودمر فهو الى زوال ، وتطرق القرحاني الى قضية الأسرى اللبنانيين لدى العدو مطالباً الدولة اللبنانية بالتحرك الفوري والبحث عن مصيرهم عن تحريرهم، ووجه التحية لشهداء مخيم عين الحلوة و آملاً الشفاء العاجل للجرحى.



التيار الاسلامي

بدوره تحدث عبد الحميد الحلو عن التيار الاسلامي المقاوم معتبراً ان فلسطين بالنسبة لنا ستبقى قضية اساسية و مركزية حتى الانتصار الكامل، و ان المقاومة هي الحل الوحيد لتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني.