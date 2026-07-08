وزير الصحة اللبناني يلتقي بنظيره العراقي في بغداد ويدعوه لزيارة لبنان

أجرى وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين محادثات في بغداد مع نظيره العراقي عبد الحسين الموسوي تناولت تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي وتأمين الدعم للقطاع الصحي في لبنان في مقابل تقديم المساعدة والخبرات لوزارة الصحة في العراق في مجالات إدارة الطوارئ والخدمات الصحية.

ووجه الوزير ناصر الدين دعوة لنظيره العراقي لزيارة لبنان، وقد أكد الموسوي أنه سيلبيها قريبا.

وفي مؤتمر صحافي مشترك قال وزير الصحة العامة: “تشرفنا بزيارة العراق، ونتقدم بالشكر على الدعم الذي تلقته وزارة الصحة من العراق لاسيما خلال فترة الحرب الأخيرة جراء العدوان الإسرائيلي”.

وأوضح الوزير ناصر الدين أنه وضع نظيره العراقي في صورة حجم الخسائر التي تكبدها القطاع الصحي في لبنان مؤكدًا أن هذا القطاع إستمر، رغم التحديات الصعبة، بتقديم الخدمات الصحية في مختلف المناطق اللبنانية.

وأبدى ناصر الدين استعداد الوزارة لوضع خبراتها في تصرف العراق، ولاسيما في مجالات إدارة الأزمات والكوارث والظروف الطارئة”.

من جهته، أكد وزير الصحة العراقي عبد الحسين الموسوي وجود تعاون عراقي لبناني لتعزيز الجاهزية الصحية وتبادل الخبرات، قائلا: “إن التعاون بين العراق ولبنان، ولا سيما بين وزارتي الصحة في البلدين، يستند إلى تجربة وتميز عملي في إدارة الأزمات، سواء في العراق خلال مواسم الحشود أو في الظروف الطارئة والكوارث”.

أضاف أن اللجان المشتركة تعمل على تعزيز التعاون الصحي والإعلامي بين البلدين الشقيقين مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارة مرتقبة إلى بيروت لاستكمال التفاهمات، وتطوير حالة التكامل بين الوزارتين، مؤكداً أن “هذا التعاون مستمر، وأن العراق يرحب بالجانب اللبناني في بلدهم الأول وليس الثاني”.

وكان الوزير الدكتور ناصر الدين قد قام بزيارة العتبات الدينية المقدسة في النجف وكربلاء وعقد لقاءات مع القيادات الدينية تناولت أوضاع القطاع الصحي وضرورة حصول القطاع على الدعم لترميم البنية التحتية الصحية.

المصدر: موقع المنار