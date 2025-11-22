الرئيس الإيراني لنظيره اللبناني: طهران ستبقى إلى جانب لبنان وسياستها الثابتة دعم الاستقرار والازدهار

شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في رسالة وجهها إلى نظيره اللبناني العماد جوزاف عون بمناسبة عيد الإستقلال” على أن بلاده ستبقى داعمة للبنان ولن تغيّر سياستها في دعم استقرار البلاد”.

وأعرب الرئيس الإيراني عن معارضته «أي أعمال من شانها إثارة التوتر ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية» المتواصلة على الأراضي اللبنانية، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة «انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية» التي لا تزال تحتلها» .

وأشار بزشكيان في رسالته إلى الرئيس عون إلى أن «إيران ستبقى إلى جانب لبنان وسياستها الثابتة دعم الاستقرار والازدهار».

المصدر: بيان