الصين: محادثات مع واشنطن حول الأمن البحري والجوي

كشف الجيش الصيني أنّ قيادتيه والجيش الأميركي عقدتا هذا الأسبوع محادثات وُصفت بأنّها “صريحة وبنّاءة” حول الأمن البحري والجوي بين البلدين، في خطوة تندرج ضمن مسار استعادة قنوات الاتصال العسكري بعد أشهر من التوتر المتصاعد.

وأفادت البحرية الصينية، عبر حسابها الرسمي اليوم السبت، أنّ الاجتماعات عُقدت على مستوى العمل بين 18 و20 تشرين الثاني/نوفمبر في جزيرة هاواي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الوضع الأمني في المجالين البحري والجوي، وسبل الحدّ من الاحتكاكات الميدانية.

وتأتي هذه المحادثات في ظلّ توترات متكرّرة بين بكين وواشنطن، خصوصاً على خلفية الدعم الأميركي لتايوان، والمناورات العسكرية المشتركة التي يجريها الجيش الأميركي في المنطقة، والتي تعتبرها الصين انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لاستقرار محيطها الحيوي.

وتؤكد الصين أنّ استمرار الحوار العسكري يشكّل ضرورة لمنع سوء التقدير وتفاقم المواجهة، فيما تبدي واشنطن رغبتها في الإبقاء على قنوات اتصال مفتوحة مع بكين رغم الخلافات العميقة بين الطرفين.

المصدر: سبوتنيك