    دولي

    تصويت ديمقراطي واسع ضد تسليح كيان الاحتلال يفاقم القلق من تراجع دعمها داخل واشنطن

      كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن تصويت غالبية أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ ضد تزويد كيان الاحتلال بأسلحة نوعية، في مؤشر لافت على تصاعد التململ داخل المؤسسة السياسية الأمريكية تجاه الدعم العسكري لتل أبيب.

      وبحسب ما نقل الصحفي باراك رافيد، صوّت 36 من أصل 47 سيناتورًا ديمقراطيًا ضد تزويدكيان الاحتلال بالقنابل، فيما عارض 40 منهم إرسال جرافات عسكرية، في وقت صوّت فيه الجمهوريون بالإجماع لإفشال هذه المساعي.

      وفي السياق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن السيناتور بيرني ساندرز انتقاده لـ “سياسات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن التصعيد لم يتوقف عند غزة، بل امتد إلى إيران ولبنان”.

      وتعكس هذه التطورات، وفق تحليلات صهيونية، تراجعًا متسارعًا في مكانة كيان الاحتلال داخل الولايات المتحدة، حيث حذّرت الكاتبة تسيبي شميلوفيتش من أن “هذا التحول هو نتيجة مسار طويل من التآكل في الدعم، لم يُبذل جهد حقيقي لوقفه”.

      وأظهرت استطلاعات رأي حديثة، من بينها بيانات صادرة عن مركز بيو للأبحاث، أن “نسبة كبيرة من الأمريكيين باتت تحمل مواقف سلبية تجاه الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك شريحة ملحوظة من الجمهوريين، ما يطرح تحديات استراتيجية أمام تل أبيب في الحفاظ على دعمها التقليدي داخل واشنطن”.

      المصدر: اكسيوس

