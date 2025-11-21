الولايات المتحدة تصوّت ضد قرار أممي لتجريم التعذيب

عارضت الولايات المتحدة، أمس الخميس، مشروع القرار السنوي الذي يحظى عادةً بإجماع دولي واسع، والذي يحرّم التعذيب، وذلك خلال أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي الموقف الأمريكي ضمن توجه أوسع للامتناع عن دعم مشاريع قرارات كانت تُقرّ عبر عقود دون تصويت أو خلاف، ما يعكس تغييرًا ملحوظًا في سياسة واشنطن داخل أروقة المنظمة الدولية.

وقد برّرت ممثلة الولايات المتحدة في اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان هذا الرفض بالقول إن قرارات اللجنة “باتت مطوّلة ومتشعبة ولا تحقق غايتها”، مؤكدة ضرورة أن تكون هذه القرارات مختصرة، عملية، وموجهة نحو المستقبل، مشيرةً إلى وجود “لغة إشكالية” لا تنسجم مع ولاية الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وفي عملية التصويت، صوّتت كل من الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي والأرجنتين ضد مشروع القرار، بينما امتنعت أربع دول هي بوروندي ونيكاراغوا وبابوا نيوغيني وروسيا.

ورغم ذلك، نال القرار تأييدًا واسعًا، إذ صوتت لصالحه 169 دولة من أصل 176 شاركت في الجلسة.

المصدر: موقع الميادين