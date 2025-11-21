إسماعيل سكرية: لنعمل على استقلال لبنان من الاحتلال الإسرائيلي والفساد

رأى النائب السابق إسماعيل سكرية، في بيان له الجمعة، أن “كلمة عيد الاستقلال لا تترك وقعًا فرِحًا، بل غصّة تُحاكي الحزن والقهر، وذلك لسببين أساسيين”.

وقال سكرية إن “السبب الأول هو احتلال العدو الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، مع اعتداءات يومية تتصاعد يوميًا، مستبيحة البشر والحجر، ومدعومة بغطاء أميركي مطلق، وسط انقسام داخلي حول سبل المواجهة”.

وأضاف سكرية أن “السبب الثاني هو استمرار التمدد، وفي كل مؤسسات الدولة، لأعمال الفساد وبالعلن دون أي رادع؛ الفساد الذي استباح المال العام، مرتكبًا جريمة أسقطت البلد وأركعته أمام صناديق المال الدولية وشروطها السياسية المعلنة والمستترة، بعد أن جرّدته من مقومات المناعة والصمود، وحاصرت شعبه بأزمات معيشية من كهرباء وغذاء ورعاية صحية وتلوث ونهب للودائع، بالإضافة إلى ضرائب تتصاعد دون رحمة، تاركة الدولة عاجزة أمام الحلول والإصلاحات الموعودة”.

واعتبر سكرية أن “هذا الكلام قد لا يعجب البعض، لكننا لسنا من هواة الفولكلور والخطب والشعارات الرنانة، فلنتجرأ ونعترف بأن جريمة نهب البلد والناس وتدمير مؤسساته هي فعل يحاكي الخيانة، ولنعمل على استقلال متحرر من الاحتلال الإسرائيلي وأباطرة الفساد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام