مادورو يعلن جاهزية بلاده لتصدير الغاز إلى كولومبيا لأول مرة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده أصبحت جاهزة لتنفيذ أول عملية تصدير غاز إلى كولومبيا، في خطوة تأتي بعد اتفاق الجانبين منتصف حزيران/يونيو الماضي على إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة لتعزيز الإنتاج والتجارة، خصوصًا في قطاع الطاقة.

وقال مادورو في كلمة متلفزة إن “الشحنة جاهزة وتقف على الحدود بانتظار بعض الإجراءات التقنية”، مؤكدًا أن “التعاون بين البلدين يجب أن يتعمق أكثر فأكثر”.

وكانت شركة النفط الفنزويلية قد حدّدت عام 2027 كموعد أولي لبدء التصدير، مع هدف إنتاج يقارب 2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال 2025.

وتحاول فنزويلا إنعاش قطاعها الطاقوي بعد سنوات من التحديات والصعوبات التي تواجهها، على رأسها العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

واستأنف البلدان تعاونهما التجاري تدريجيًا منذ وصول الرئيس الكولومبي اليساري غستافو بيترو إلى الحكم عام 2022، وقد بلغ حجم التبادل الثنائي في النصف الأول من 2025 نحو 660.9 مليون دولار.

المصدر: وكالات