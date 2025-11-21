الجمعة   
   21 11 2025   
   30 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 08:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    مادورو يعلن جاهزية بلاده لتصدير الغاز إلى كولومبيا لأول مرة

      أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده أصبحت جاهزة لتنفيذ أول عملية تصدير غاز إلى كولومبيا، في خطوة تأتي بعد اتفاق الجانبين منتصف حزيران/يونيو الماضي على إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة لتعزيز الإنتاج والتجارة، خصوصًا في قطاع الطاقة.

      وقال مادورو في كلمة متلفزة إن “الشحنة جاهزة وتقف على الحدود بانتظار بعض الإجراءات التقنية”، مؤكدًا أن “التعاون بين البلدين يجب أن يتعمق أكثر فأكثر”.

      وكانت شركة النفط الفنزويلية قد حدّدت عام 2027 كموعد أولي لبدء التصدير، مع هدف إنتاج يقارب 2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال 2025.

      وتحاول فنزويلا إنعاش قطاعها الطاقوي بعد سنوات من التحديات والصعوبات التي تواجهها، على رأسها العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

      واستأنف البلدان تعاونهما التجاري تدريجيًا منذ وصول الرئيس الكولومبي اليساري غستافو بيترو إلى الحكم عام 2022، وقد بلغ حجم التبادل الثنائي في النصف الأول من 2025 نحو 660.9 مليون دولار.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      فنزويلا | إنفجار ضخم في مجمع نفطي-كيميائي شرق البلاد

      فنزويلا | إنفجار ضخم في مجمع نفطي-كيميائي شرق البلاد

      انفجار وحريق ضخم في منشأة نفطية فنزويلية

      انفجار وحريق ضخم في منشأة نفطية فنزويلية

      في مواجهة اتهامات واشنطن.. رئيس كولومبيا ينشر حساباته المالية للعلن

      في مواجهة اتهامات واشنطن.. رئيس كولومبيا ينشر حساباته المالية للعلن