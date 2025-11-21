فنزويلا | إنفجار ضخم في مجمع نفطي-كيميائي شرق البلاد

وقع انفجار ضخم في مجمع نفطي-كيميائي شرق فنزويلا، مما أدى إلى ارتفاع السنة اللهب والدخان الأسود.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية ومصادر من شركة النفط الحكومية الفنزويلية (PDVSA) أن حريقًا هائلًا اندلع في مشروع نفطي يُدعى “بترسدينو” في شرق فنزويلا، حيث تعمل إحدى الوحدات الهامة لتكرير النفط الخام الثقيل في البلاد.

ويقع هذا المجمع في حزام أورينوكو النفطي، وهو منطقة تعتبر العمود الفقري لإنتاج النفط في فنزويلا، وله دور أساسي في تحويل النفط الخام الثقيل إلى أنواع قابلة للتصدير.

وقال أحد العمال في مشروع قريب إنه قبل اندلاع الحريق، سُمِعَ دوي انفجار، وكان الحريق قريبًا من برج التقطير في وحدة تحسين النفط.

ووفقًا للمعلومات التي تم نشرها، تم إرسال سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، لكن لم يتم تقديم أي تقارير رسمية حتى الآن بشأن الإصابات أو الضحايا.

أما شركة بزداك التي تدير المشروع، فلم تُقدِّم ردًا على طلبات توضيح حول الحادث حتى الآن.