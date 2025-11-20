نتنياهو يبدي تفاؤلًا حذرًا بشأن تطبيع العلاقات مع السعودية ويشدد على الحفاظ على تفوّق كيانه العسكري

عبّر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الخميس، عن “تفاؤل حذر” بشأن إمكانية تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض، معتبرًا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يحصل على كل ما أراده من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة إسرائيلية عبر “تليغرام”، أوضح نتنياهو أنه ناقش مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قضية الحفاظ على ما سماه “التفوّق النوعي” لكيانه في المنطقة، مشيرًا إلى تفاهم واضح مع واشنطن حول هذا المبدأ، وأنه مستمر اليوم وسيستمر مستقبلاً.

وانتقد نتنياهو بشكل غير مباشر الإدارة الأميركية لعدم إبلاغ إسرائيل مسبقًا بصفقة بيع طائرات F-35 للسعودية، مؤكدًا أنه تواصل مع الإدارة بعد الإعلان للتأكد من ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي.

وحول صفقة مماثلة مع تركيا، شدد نتنياهو على أن تزويد أنقرة بطائرات F-35 “ليس قريبًا، إذا حدث أصلًا”، مؤكدًا أن تل أبيب تتخذ موقفًا أكثر تشددًا حتى من موقفها من الصفقة السعودية.

وفيما كشفت مصادر سياسية إسرائيلية عن وصول الاتصالات الجارية مع سوريا بشأن اتفاق أمني محتمل إلى “طريق مسدود” بسبب المطالب المتعلقة بالمناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، أكد نتنياهو في المقابلة أنه يفضّل التوصل إلى اتفاق مع سوريا لكن “مبادئ حماية الحدود والأصدقاء ستظل قائمة سواء تم الاتفاق أم لا”، معتبرا أن لسوريا مصلحة أكبر في التوصل إلى مثل هذا التفاهم.

وأفصح نتنياهو عن جولة أجراها في الجولان السوري المحتل والأراضي المحتلة في جنوب سوريا منذ ديسمبر 2024، مشيرًا إلى أن هدف الزيارة كان ضمان تطبيق السياسات الأمنية الإسرائيلية ومنع تكرار هجمات كالتي وقعت في 7 أكتوبر.

من جهة أخرى، ناقش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال لقائه بترامب في واشنطن صفقة بيع مقاتلات F-35 للمملكة، إلى جانب تفاهمات أمنية أشمل تضمنت إعلان التوصل إلى اتفاق دفاعي وبيع نحو 300 دبابة أميركية.

وفيما يتعلق بالانضمام إلى “اتفاقات التطبيع”، أكد بن سلمان رغبة السعودية بالانضمام إليها، مع اشتراط ضمان مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية وفق حل الدولتين، وتحقيق السلام.

المصدر: عرب 48