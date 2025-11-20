يوميات معركة أولي البأس… اليوم التاسع والخمسون

معركة أولي البأس – الأربعاء 20/11/2024

فِي إِطارِ الرَّدِّ عَلَى العُدوانِ الإِسرائيليِّ، وَدِفاعًا عَن لُبنانَ وَشَعبِهِ، نَفَّذَتِ المُقاوَمةُ الإِسلاميَّةُ يَومَ الأربعاء، الواقِعَ فِيهِ 20 مِن تِشرينَ الثّانِي 2024، 23 عَمَلِيَّةً عَسكَرِيَّةً، استَهدَفَت فِي مُعظَمِها مُستَوطَناتٍ، مَواقِعَ، ثَكَناتٍ، وَتَجَمُّعاتٍ تَابِعَةً لِقُوّاتِ العَدوِّ الإِسرائيليِّ عِندَ الحُدودِ اللُّبنانيَّةِ – الفِلسطينيَّةِ، بِاستِخدامِ الصَّواريخِ وَالقَذائِفِ المَدفَعِيَّةِ.

وَعَلى صَعيدِ المُواجَهاتِ البَرِّيَّةِ، سطّر مجاهدو المقاومة الإسلامية ملحمة بطولية عند الأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا شرقي بلدة شمع، حيث كمنوا لقوّة مشاة إسرائيلية، وعند وصولها إلى نقطة المكمن انقض عليها المجاهدون بالأسلحة الرشاشة، واشتبكوا مع أفرادها من مسافة صفر، وأوقعوهم بين قتيل وجريح. كما واستهدف المجاهدون ملّالة إسرائيلية كانت ترافق القوّة المتقدّمة، بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى تدميرها واحتراقها بمن فيها.

وَقَصَفَتِ القُوَّةُ الصَّاروخِيَّةُ فِي المُقاوَمةِ، بِصَلِيّاتٍ صاروخِيَّةٍ، عَدَدًا مِنَ القَواعِدِ العَسكَرِيَّةِ وَالمُستَوطَناتِ وَالمُدُنِ فِي شَمالِ فِلسطينَ المُحتلَّةِ، وَمِنها:

تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم.

تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كفار فراديم.

ثكنة يفتاح.

قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة.

مدينة صفد المُحتلّة.

وَشَنَّتِ القُوَّةُ الجَوِّيَّةُ فِي المُقاوَمةِ هُجومًا جَوِّيًّا بِأسرابٍ مِنَ المُسيَّراتِ الانقِضاضِيَّةِ على قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش العدو الإسرائيلي (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا، و على قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، وأصابت المسيّرات أهدافها بدقة.

فِي المُقابِلِ، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجار طائرة مسيّرة داخل قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي في الجليل الغربي، كما وأشارت إلى وقوع قوة من وحدة “ماجلان” في كمين لحزب الله أسفر عن مقتل جندي من الوحدة، إضافة إلى مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة المعارك مع حزب الله.

وبحسب الإعلام العبري، قُتِل الباحث الجيولوجي الإسرائيلي زئيف الرايخ برصاص حزب الله خلال مرافقة قوة من لواء غولاني إلى قلعة أثرية جنوب لبنان بالإضافة إلى جندي آخر.

وأصيب رئيس أركان اللواء العقيد يؤاف ياروم بجروح متوسطة وقائد سرية من الكتيبة 13 بجروح خطيرة.

وَقَد سُجِّلَ فِي هَذا اليَومِ إِطلاقُ صَفّاراتِ الإِنذارِ 17 مَرَّةً فِي مُختَلِفِ مَناطِقِ فِلسطينَ المُحتلَّةِ، وَتَرَكَّزَت فِي مُستَوطَناتِ الجَليلِ الأَعلَى وَالأَسفَلِ، وَعَلى الخَطِّ السّاحِلِيِّ مِن رَأسِ النّاقُورَةِ شَمالًا حَتّى منطقة حيفا المحتلة جَنُوبًا.

المصدر: موقع المنار