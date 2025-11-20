رئيس بلدية الغبيري يستقبل وفد الأونروا: ضرورة تعزيز التعاون وحماية الخدمات في المخيمات

استقبل رئيس بلدية الغبيري أحمد الخنسا وفدًا من وكالة الأونروا برئاسة مديرة منطقة لبنان الوسطى السيدة نهى حمود، يرافقها عدد من رؤساء الأقسام، في اجتماع خُصِّص لبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والظروف الصعبة التي يواجهونها.

وقد عرضت حمود التحديات الكبيرة التي تمرّ بها الوكالة، وفي مقدمتها الأزمة المالية والضغوط التي تتعرض لها، ما يهدد استمرارية برامجها وخدماتها الأساسية التعليمية والصحية والاجتماعية.

وتناول اللقاء مستوى التعاون القائم بين بلدية الغبيري والأونروا، وجرى تقييم الجهود المشتركة، ولا سيما في ملف إزالة النفايات داخل المخيمات ومحيطها، لما لهذا الملف من أهمية على صعيد البيئة والصحة العامة والاستقرار الاجتماعي.

وأكد الرئيس الخنسا في ختام اللقاء ضرورة تحمّل الأونروا مسؤولياتها تجاه الإخوة الفلسطينيين ومعالجة مشكلاتهم المتفاقمة داخل المخيمات، مشددًا على أنّ بلدية الغبيري كانت وستبقى إلى جانب أبناء المخيمات، ومستعدة لتقديم أي دعم ممكن ضمن إمكاناتها وصلاحياتها، حفاظًا على الأمن الصحي والاجتماعي في المنطقة.

