جبهة دولية ضد تسييس القرارات الغربية بحق إيران في مجلس المحافظين

أصدرت ثماني دول، من بينها الصين وروسيا وإيران، بيانًا مشتركًا خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أدانت فيه الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، كما أعربت عن معارضتها لمشروع قرار جديد مناهض لإيران، داعية الدول الأعضاء إلى مقاومة تسييس البرنامج النووي السلمي الإيراني وعدم دعم المشروع.

كما أكدت بيلاروسيا، الصين، كوبا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، فنزويلا وزيمبابوي في البيان التزام طهران بمنع الانتشار النووي، وحق جميع الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وأشار البيان إلى أن انتهاء أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 يعزز أهمية احترام القانون الدولي، وأدان الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية الإيرانية واعتبرها نتيجة مباشرة لإجراءات الترويكا الأوروبية غير البناءة.

ورحب البيان بالتواصل بين المدير العام للوكالة والمسؤولين الإيرانيين، مؤكدًا التعاون الإيراني في إتاحة الوصول للمنشآت “غير الخاضعة للهجوم”.

وفي سياق متصل حذر البيان من أن مشروع القرار الجديد قد يقوض الحوار الحالي والأجواء الإيجابية للتعاون، ويخلق “واقعًا موازيًا” في آليات الإبلاغ، مما يضر بوحدة الوكالة ومصداقيتها ونزاهتها.

ختاما شددت الدول الثماني على ضرورة الحفاظ على الطابع الفني للوكالة، ودعت جميع الأعضاء إلى الامتناع عن تسييس قضايا الضمانات المتعلقة بإيران.

المصدر: وكالة ارنا