النفط يعاود الصعود.. ماذا في التطورات

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد تراجعها في الجلسة السابقة وسط مخاوف من زيادة معروض الذهب الأسود في الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.25% إلى 63.67 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:38 بتوقيت غرينيتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.29% إلى 59.61 دولار.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب الأسود اليوم بعد تراجع سجلته يوم أمس بنسبة 2.1% وسط مخاوف من زيادة من معروض الخام.

ولقيت الأسعار دعما من بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية، وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام هبطت 3.4 مليون برميل إلى 424.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر الماضي، مقارنة مع توقعات أشارت إلى هبوط قدره 603 آلاف برميل.

المصدر: روسيا اليوم