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    لبنان

    استهداف سيارة في صيدا من مسيرة معادية وارتقاء شهيدين

      تحدثت المعلومات الأولية عن استهدف مسيرة معادية سيارة فان كانت متوقفه داخل مدينة صيدا بالقرب من محطة وقود مقابل الكنيسة المارونية محلة البوابة الفوقا ما أدى إلى سقوط شهيدين عملت إسعاف الجمعية الإسلامية على سحبهما واحتراق عدد من السيارات المتوقعه إلى جانب الفان.

      اشارة الى أنه بلغ عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية والمسيرة على المدينة ومنطقتها منذ بدء العدوان و حتى اليوم 14 غارة اخرها كان استهداف منزل في منطقة القياعه شرق المدينة، أما عدد الشهداء فبلغ 50 شهيدا فيما سقط 153 جريحا.

      المصدر: موقع المنار

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