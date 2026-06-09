استقرار أسعار الذهب مع ترقب تطورات الوضع في الشرق الأوسط



استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تقييم المتعاملين وقف إطلاق النار الهش بين ايران وكيان العدو مع ترقب أي ‌مؤشرات على إحراز تقدم في الصراع الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط.



وبحلول الساعة 07:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر اب/ أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.20% إلى 4354.50 دولار للأونصة.



في حين استقرت العقود الفورية للمعدن النفيس عند 4326.48 دولار للأونصة بانخفاض طفيف نسبته 0.09% عن سعر الإغلاق السابق، وفي ⁠الجلسة السابقة، سجل الذهب أدنى مستوى له في أكثر من شهرين.



وقال كبير محللي الأسواق لدى “كيه سي إم تريد” تيم واترر: “يسود الهدوء تعاملات الذهب، إذ يتشكك المتعاملون في استمرارية وقف إطلاق النار بين إيران وكيان العدو ويبقون على حذرهم قبل صدور بيانات ‌التضخم ⁠الأمريكية المهمة هذا الأسبوع، والتي ستساعد في تشكيل توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي”.



ويستعد المستثمرون لبيانات مؤشر أسعار ⁠المستهلكين لشهر ايار/مايو 2026 في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الأربعاء لتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس ⁠الاحتياطي الاتحادي.



وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 67.71 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.2% إلى 1751.39 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.8% إلى 1213.89 دولار.

المصدر: رويترز