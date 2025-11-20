انفجار وحريق ضخم في منشأة نفطية فنزويلية

اندلع حريق في مشروع نفطي شرقي فنزويلا، حيث تعمل شركة بتروسيدينو لتكرير النفط الخام، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ومصادر من شركة النفط الحكومية PDVSA.

وتعد محطات تكرير النفط الواقعة على طول حزام أورينوكو المنطقة الرئيسية لإنتاج النفط في البلاد، إذ تُحوّل النفط الخام فائق الثقل إلى كميات قابلة للتصدير.

وأفاد عامل قريب من موقع الحادث بسماع دوي انفجار بالقرب من برج التقطير التابع للمحطة قبل اندلاع الحريق، بينما ذكر مصدر آخر أن الحريق ربما امتد إلى مصنع آخر في الموقع.

وأعلنت شركة النفط الفنزويلية العامة إرسال فرق السلامة والإطفاء، بالإضافة إلى سيارات إسعاف، إلى موقع الحادث على الفور. وحتى الآن، لم يصدر أي تقرير رسمي عن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة.

المصدر: موقع المنار