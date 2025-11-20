ترامب يعلن استعداده للقاء ممداني

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصته “تروث سوشيال” اليوم الخميس، أن “رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، طلب لقاء، لذلك قررنا أن يكون هذا اللقاء في المكتب البيضاوي الجمعة 21 نوفمبر/تشرين الثاني”.

وقال عمدة أكبر مدينة في الولايات المتحدة القادم من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي والمعارض للرئيس الجمهوري، إنه مستعد بمجرد انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر، للتحدث مع دونالد ترامب حول “كلفة المعيشة” التي تعد في قلب اهتمامات الأمريكيين.

ولطالما انتقد ترامب ممداني بشدة، ووصفه بأنه “شيوعي”، متوقعا “دمار مدينته نيويورك في حال انتخاب الاشتراكي الديمقراطي”.

كما سبق أن هدد ترامب بترحيل ممداني، المولود في أوغندا وحصل على الجنسية الأميركية، مهددًا بسحب التمويل الفدرالي من مدينة نيويورك.

المصدر: موقع المنار